Очередные изображения показывают просто гигантский физический размер будущих процессоров

В одном из блогов на китайском сайте Bilibili появилось несколько подробных фотографий инженерного образца материнской платы с разъемом Intel LGA 7529 нового поколения. Спецификации и фотографии, относящиеся к этой платформе, появлялись в прошлом, но последняя утечка предлагает много новой информации. Пользователь Bilibili поместил процессор Sapphire Rapids Xeon в новый сокет, и это дает интересный ракурс, демонстрирующий большую физическую площадь, которую платформа пятого поколения занимает на плате.

реклама

Sapphire Rapid LGA 4677 (Socket E) уже считается большой с размерами 61 × 82 мм, но предстоящая платформа Mountain Stream (LGA 7529) просто огромна по сравнению с ней. По предварительным оценкам, ее приблизительные размеры, включая удерживающий рычаг, составляют 66 × 92,5 мм. Платформа пятого поколения предназначена для работы с процессорами Intel Granite Rapids и Sierra Forest. Ожидается, что это семейство процессоров Xeon с масштабируемой микроархитектурой будет запущено в 2024 году.

Основываясь на анализе инженерного образца материнской платы с одним сокетом, инсайдер предположил, что эта новая платформа Xeon будет предлагать поддержку процессоров с 86 и 132 ядрами P-Core и с 334 и 512 ядрами E-Core, а также с памятью HBM. Сфотографированная плата имеет маркировку «ES» в нескольких местах, а штамп на сокете указывает на то, что вся система является прототипом.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Выводы источника совпадают с прошлой информацией, которая указывала на планы Intel в отношении будущих процессоров Granite Rapids и Sierra Forest. Таким образом семейство Xeon разделяется на два вида процессоров: одно, созданное для высокой производительности, полностью оснащено P-ядрами, а другое — для эффективности, оснащенное только E-ядрами. Отраслевые аналитики предполагают, что Intel выпустит новинки для сектора высокопроизводительных серверов и облачных вычислений в 2024 году.