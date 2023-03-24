Это ускорит распространение технологии и охватит большое количество устройств

Брифинг AMD на GDC по FSR3 не дает всех ответов на вопросы о данной технологии, которая все еще находится в активной разработке, и даже нет даты её официального выпуска. Тем не менее преемник FSR2 и долгожданный конкурент DLSS3 может стать самой важной технологией, которую AMD выпустит в этом году.

реклама

Несмотря на анонс, сделанный почти 4 месяца назад, ясно, что AMD еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет представить конкурента для NVIDIA DLSS3. Однако у AMD есть то, что поможет компании в распространении технологии, и это поддержка более чем одной архитектуры графических процессоров. На это указывал Азор Франк в ноябре прошлого года, но в обновлении на GDC не было никаких дополнительных комментариев по этому поводу.

Геймеры и разработчики игр узнали, что команда программного обеспечения AMD стремится к двукратному увеличению производительности по сравнению с FSR 2.0. Такой прирост был бы возможен благодаря большему количеству пикселей, генерируемых интерполированными кадрами.

AMD ожидает, что игровой процесс с FSR 3.0 будет более плавным, чем с FSR 2.0. Компания прилагает большие усилия для уменьшения задержки, что является ключом к достижению успеха. Кроме того AMD хочет максимально упростить процесс обновления с FSR2 до FSR3. Это, несомненно, окажет значительное влияние на то, как быстро будет принят FSR третьего поколения.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что еще более важно, AMD подтверждает, что исходный код FSR 3 будет открытым по лицензии MIT. Это означает бесплатное распространение технологии апскейлинга от AMD и легко редактируемой любым пользователем. Как только FSR3 будет готова, компания, скорее всего, выпустит полную документацию.