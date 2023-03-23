Смартфон не будет первым устройством с новейшим чипсетом среднего уровня от Qualcomm и уступит пальму первенства компании Redmi с его Redmi Note 12 Turbo

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Realme сообщила, что SE вариант смартфона GT Neo 5 (китайская версия GT3) будет особенным, поскольку это первый смартфон бренда с новейшим чипсетом среднего уровня Snapdragon 7 Plus Gen 2. Он должен был стать первым устройством на базе данного чипсета, но уступит звание первого устройству от Redmi.

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Именно Redmi Note 12 Turbo станет первым в мире смартфоном с процессором Snapdragon 7 Plus Gen 2, а Neo5 SE займет второе место в этой гонке 3 апреля 2023 года. Тем временем Realme активно рекламирует новый смартфон, раскрывая дизайн и намекает на его невероятную мощь в среднем сегменте.

С этой целью аппаратное обеспечение грядущего устройства среднего уровня было представлено как вариант флагманского Realme Neo 5, хотя без RGB элемента в его модуле камеры и, вероятно, самой мощной в настоящее время технологии зарядки 240 Вт. Тем не менее Realme GT Neo5 SE получил новая голографическую цветовую гамму, а также 3 задних датчика «MATRIX PDAF».

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Также стоит отметить, что новый Neo5 SE получит до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти, а такими характеристиками не каждый флагман может похвастаться.