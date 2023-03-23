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Бета-версия Diablo 4 выводит из строя видеокарты
Наибольшее количество пострадавших использовали при тестировании модель RTX 3080 Ti от компании Gigabyte
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 Несколько человек, принимавших участие в бета-тестировании Diablo 4 в раннем доступе, утверждали, что игра заблокировала их видеокарту, а десятки пользовательских сообщений на различных форумах сообщали, что их дорогая графическая карта сгорела во время игры в Diablo 4. В большинстве случаев были затронуты видеокарты RTX 3080 Ti, произведенные компанией Gigabyte.

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 Бета-тестирование Diablo 4 в раннем доступе прошло на выходных, и, хотя были некоторые жалобы на ошибки и долгое время ожидания, большинство первых отзывов были положительными. Но судя по нескольким отчетам, кажется, что многим владельцам RTX 3080 Ti игра не понравилась.

 В сообщении Reddit под названием «Diablo 4 только что сломала мою RTX 3080 TI» пользователь пишет, что он играл в течение 20 минут, когда во время кат-сцены в часовне монитор выключился. После перезагрузки ПК материнская плата выдала код ошибки 97, а видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12G вышла из строя. Другой пользователь сказал, что его аналогичная модель также превратилась в кирпич во время этой заставки.

 Подобные сообщения появились на собственных форумах Blizzard. Один пользователь утверждает, что его RTX 3080 Ti сгорела после нескольких минут игры в Diablo 4, в то время как другой говорит, что их вентиляторы разогнались да максимума, а монитор дважды отключался, убив видеокарту.

 Один из пострадавших игроков, отправивший заявку в Blizzard, получил ответ от компании со ссылкой на ее Условия обслуживания, в которых говорится, что Blizzard не несет ответственности за любой ущерб, нанесенный системе при запуске бета-версии игры.

 Также есть сообщения о проблемах с видеокартами RTX 3080 Ti от EVGA. Кроме того затронутыми проблемой стали владельцы RTX 3080 и Radeon RX 6900 XT.

 Это не первый раз, когда бета-версиии тех или иных игр приводят к поломке графических карт. Бета-версия Amazon New World, например, приводила к выходу из строя карт EVGA RTX 3090 в 2021 году. Первоначально в этом обвиняли отсутствие в игре ограничителя частоты кадров, но позже EVGA заявила, что это произошло из-за плохой пайки вокруг схем MOSFET карты. Неясно, виноват ли аналогичный аппаратный брак в инцидентах с Diablo 4.

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 Открытое бета-тестирование Diablo 4 начнется в эту пятницу и продлится до 26 марта.

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