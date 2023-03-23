Такие выводы основываются на утечках спецификаций грядущей видеокарты и появившейся сегодня информации о её тактовых частотах

NVIDIA и её партнеры в настоящее время готовятся к предстоящему запуску RTX 4070, но младшие представители линейки Ada Lovelace: RTX 4060 Ti и RTX 4060, также не за горами. На сегодняшний день уже довольно много известно о RTX 4060 Ti, но не было никаких утечек о тактовой частоте графического процессора или точной дате выпуска. Однако постепенно новая информация попадает на страницы Всемирной паутины.

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Ответственный за базу данных графических процессоров TechPowerUP под ником T4C Fantasy утверждает, что RTX 4060 Ti должна получить базовую тактовую частоту 2310 МГц и тактовую частоту в разгоне 2535 МГц. Кроме того пользовательские модели должны получить еще больший разгон до 2685 МГц, что на самом деле не так много, как у RTX 4070 Ti. Тем не менее RTX 4060 Ti будет иметь ту же базовую частоту, что и RTX 4070 Ti, но примерно на 75 МГц ниже в boost режиме.

На диаграмме ниже показана вычислительная производительность на основе официальных и неофициальных данных о тактовой частоте для существующих и будущих карт RTX 40 для настольных ПК. Исключением определенно будет RTX 4070 с заметно более низкими тактовыми частотами, чем у другой модели на базе AD104 - RTX 4070 Ti.

Эти цифры показывают, что RTX 4060 Ti будет иметь в 3,7 раза более низкую вычислительную производительность. Если бы те же тактовые частоты были применены к модели RTX 4060, можно было бы ожидать около 15 TFLOP, что в 5,5 раза меньше, чем у RTX 4090.

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Партнеры Nvidia в настоящее время вносят последние штрихи в свои пользовательские платы PG190, которые будут использоваться как в RTX 4060 Ti, так и в RTX 4060. Окончательные спецификации и BIOS еще не утверждены. Что касается выхода, то серия RTX 4060 может быть запущена в мае.