Новое видео демонстрирует невероятную по красоте лицевую анимацию

Ninja Theory выпустила новый трейлер своей предстоящей игры Senua’s Saga: Hellblade II, которая стала частью презентации Epic State of Unreal на мероприятии GDC 2023. Новый трейлер фокусируется на Сенуа и рендеринге персонажей, а не на самой игре, но, по крайней мере, он дает представление о том, чего ожидать от проекта, когда он выйдет.

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Как нетрудно догадаться из названия презентации, новая часть франшизы разработана на одном из лучших игровых движков современности - Unreal Engine, и лицевая анимация с его использованием определенно выглядит очень впечатляюще. Ранее Ninja Theory представила общественности фрагменты игрового процесса на The Game Awards в прошлом году, и нам, безусловно, стоит ожидать еще больше информации от Microsoft на выставке Xbox Games Showcase в текущем году, которая состоится 11 июня.

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К сожалению, у Senua's Saga: Hellblade II до сих пор нет официальной даты выхода, и, по слухам, игру не стоит ждать в 2023 году. Как ранее подтвердила студия Ninja Theory, игра будет выпущена исключительно на консоли Xbox Series X, персональных компьютерах и сервисе Xbox Cloud Gaming.