Пока это официально не подтверждается, но известный инсайдер под ником kopite7kimi утверждает, что дело обстоит именно так

Два дня назад NVIDIA анонсировала свою графическую карту RTX 4000 для рабочих станций. Это продукт совершенно другого класса, чем RTX 6000 Ada, являющейся флагманской профессиональной графической картой с самым мощным графическим процессором AD102 и 18176 ядрами. RTX 4000 имеет почти в 3 раза меньше ядер, но в то же время имеет гораздо меньшие физические размеры и не требует дополнительного питания.

реклама

В настоящее время у NVIDIA большой пробел в настольных моделях для рабочих станций на базе архитектуры Ada Lovelace. Эта пустота, вероятно, позже будет заполнена новыми моделями, такими как RTX 5000 и 4500, но пока NVIDIA не делала официальных заявлений по этому поводу.

Однако один из самых известных инсайдеров kopite7kimi ожидает скорый выход модели RTX 5000. Он уверяет, что новинка может иметь 15360 ядер CUDA и до 32 ГБ памяти GDDR6. Это намного больше, чем у любого потребительского графического процессора RTX 40, но в то же время профессиональные графические карты RTX не используют более скоростную память GDDR6X.

Конечно, если указанные инсайдером характеристики точны, это означает, что RTX 5000 также должна использовать графический процессор AD102, поскольку AD103 может предложить только 10240 ядер. Кроме того, NVIDIA пришлось бы сократить шину памяти AD103 до 256-бит, чтобы соответствовать конфигурации памяти в 32 ГБ.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Информации о том, когда будет выпущена такая карта, нет, но, учитывая, что AD102 присутствует на рынке уже несколько месяцев и в этой модели явно используется урезанный кристалл, запуск может произойти в любой момент.