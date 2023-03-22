Новинка среднего уровня от Realme уже прошла многочисленные сертификации и готовится к выходу на территории Китая

Realme работает над смартфоном GT Neo 5 SE, который ранее уже был замечен на различных платформах для тестирования. Теперь устройство появилось на популярном веб-сайте бенчмарка AnTuTu.

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Realme GT Neo 5 SE уже сертифицирован платформами MIIT, 3C и TENAA, что намекает на его скорый запуск в Китае. Грядущий GT Neo 5 SE в AnTuTu набрал 1009127 баллов. Помимо производительности в синтетических тестах, тестовое приложение также раскрывает некоторые из его ключевых характеристик, включающих в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, внутренний накопитель UFS 3,1 объемом 1 ТБ и ОС Android 13 из коробки.

Кроме того смартфон будет оснащен дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2772 x 1240 пикселей. Что касается оценок производительности по различным категориям, то Realme GT Neo 5 SE набрал 255246 баллов в тесте процессора, 360306 баллов в тесте графического процессора, 212810 баллов в тесте памяти и 181395 баллов в тесте AnTuTu UX. Это вся информация, обнаруженная на платформе бенчмарка. Основываясь на том, что известно на данный момент, модель GT Neo 5 SE является устройством среднего класса.

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Ходят слухи, что новинка оснащена 6,74-дюймовым OLED-дисплеем и аккумуляторной батареи емкостью 5500 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 100 Вт. На передней панели смартфона находится 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней, как предполагается, будет установлена тройная камера, состоящая из основного датчика на 64 мегапикселя, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 2-мегапиксельного макросенсора.