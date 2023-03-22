Новинка имеет отличную систему охлаждения, но её стоимость превышает обычный аналог от Asus на 450 долларов

Asus GeForce RTX 4080 Noctua Edition была анонсирована еще в январе на выставке CES, но теперь появилась официальная рекомендованная производителем розничная цена и некоторые дополнительные сведения об улучшенном радиаторе.

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Во-первых, цена в 1649 долларов является очень высокой для RTX 4080. Обычная версия TUF стоит 1199 долларов. В данном случае Asus и Noctua потеряли всякий стыд, требуя 450 долларов за два вентилятора NF-A12x25, которые продаются по цене около 60 долларов и переработанный радиатор с кожухом. Карта занимает 4,3 слота, поэтому она не очень подходит для сборок малого форм-фактора mini-ITX, ориентированных на бесшумную работу. Это может даже вызвать проблемы для некоторых сборок mini-ATX. Во-вторых, в цветовой гамме снова присутствуют фирменные цвета от Noctua, что может не понравиться многим потенциальным покупателям. Вполне разумно было бы предусмотреть, например, вариант черного цвета. У Noctua есть черные версии вентиляторов NF-A12x25.

Однако есть и положительные моменты. Модернизированный радиатор с увеличенной испарительной камерой короче, чем у оригинальной версии TUF, что делает карту Noctua короче. Более того, радиатор теперь включает в себя 5 тепловых трубок диаметром 8 мм и 3 трубки диаметром 6 мм вместо конфигурации из 2 и 6 соответственно у версии TUF. Это позволяет системе охлаждения работать с уровнем шума 12,5 дБ, который абсолютно не слышно на низких скоростях, и достигать всего 33,7 дБ на максимальных оборотах, что меркнет по сравнению с 48,6 дБ в версии TUF. Вентиляторы системы охлаждения не включаются при температуре ниже 50°C, поэтому при небольших нагрузках карта работает бесшумно.

Что касается характеристик графического процессора, то карта Noctua Edition по сути такая же, как и RTX 4080 Founders Edition, за исключением увеличенной до 2625 МГц тактовой частоты. Улучшенное охлаждение также обеспечивает потенциал для понижения напряжения.

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Стоит сказать, что видеокарты RTX 3000 Noctua имели довольно ограниченный выпуск, поэтому напрашивается аналогичный вывод о новой модели. Это означает, что рекомендуемая производителем розничная цена, вероятно, будет значительно превышена розничными продавцами и достигнуть по данному параметру RTX 4090.