Asus GeForce RTX 4080 Noctua Edition была анонсирована еще в январе на выставке CES, но теперь появилась официальная рекомендованная производителем розничная цена и некоторые дополнительные сведения об улучшенном радиаторе.
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Во-первых, цена в 1649 долларов является очень высокой для RTX 4080. Обычная версия TUF стоит 1199 долларов. В данном случае Asus и Noctua потеряли всякий стыд, требуя 450 долларов за два вентилятора NF-A12x25, которые продаются по цене около 60 долларов и переработанный радиатор с кожухом. Карта занимает 4,3 слота, поэтому она не очень подходит для сборок малого форм-фактора mini-ITX, ориентированных на бесшумную работу. Это может даже вызвать проблемы для некоторых сборок mini-ATX. Во-вторых, в цветовой гамме снова присутствуют фирменные цвета от Noctua, что может не понравиться многим потенциальным покупателям. Вполне разумно было бы предусмотреть, например, вариант черного цвета. У Noctua есть черные версии вентиляторов NF-A12x25.
Однако есть и положительные моменты. Модернизированный радиатор с увеличенной испарительной камерой короче, чем у оригинальной версии TUF, что делает карту Noctua короче. Более того, радиатор теперь включает в себя 5 тепловых трубок диаметром 8 мм и 3 трубки диаметром 6 мм вместо конфигурации из 2 и 6 соответственно у версии TUF. Это позволяет системе охлаждения работать с уровнем шума 12,5 дБ, который абсолютно не слышно на низких скоростях, и достигать всего 33,7 дБ на максимальных оборотах, что меркнет по сравнению с 48,6 дБ в версии TUF. Вентиляторы системы охлаждения не включаются при температуре ниже 50°C, поэтому при небольших нагрузках карта работает бесшумно.
Что касается характеристик графического процессора, то карта Noctua Edition по сути такая же, как и RTX 4080 Founders Edition, за исключением увеличенной до 2625 МГц тактовой частоты. Улучшенное охлаждение также обеспечивает потенциал для понижения напряжения.
Стоит сказать, что видеокарты RTX 3000 Noctua имели довольно ограниченный выпуск, поэтому напрашивается аналогичный вывод о новой модели. Это означает, что рекомендуемая производителем розничная цена, вероятно, будет значительно превышена розничными продавцами и достигнуть по данному параметру RTX 4090.