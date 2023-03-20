На данную модель компания возлагает большие надежды, особенно на китайском рынке

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Южнокорейский автопроизводитель Kia представил в Китае концепт внедорожника EV5. Внедорожник EV5 является полностью электрическим электромобилем, выпуск которого ожидается в конце этого года. Показательным событием был день Kia EV, и ожидается, что концепт сначала будет выпущен в Китае.

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Концепт внедорожника EV5 был разработан в соответствии с новой философией дизайна Kia Opposites United. Он воплощает в себе смещение акцента бренда с ДВС на электрификацию. Презентация концепта в Китае также нацелена на усиление присутствия Kia на очень динамичном китайском рынке.

Концепт Kia EV5 имеет строгий внешний вид и архитектуру электромобиля с плоским полом. В салоне есть поворотные сиденья, которые поворачиваются на 180 градусов. Kia предоставила пару изображений экстерьера и интерьера внедорожника EV5, представленных на мероприятии Kia EV Day. Однако концептуальному автомобилю все еще не хватает нескольких деталей. Трансмиссия, аккумулятор и информационно-развлекательная система являются лишь некоторыми из них.

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Kia надеется добиться значительных продаж седанов K5 и внедорожников Sorento до 170000 единиц в Китае в этом году. Это на 80 процентов больше по сравнению с показателями 2022 года, когда было продано 95000 автомобилей. Китай остается крупнейшим автомобильным рынком в мире. Однако на Kia, возможно, повлияла кажущаяся напряженность между Сеулом и Пекином. Политическая атмосфера с обеих сторон может влиять на бизнес, но Kia надеется добиться дальнейшего повышения продаж в Китае. Ожидается, что именно внедорожник Kia EV5 повысит спрос на продукцию Kia, когда он дебютирует в Китае.