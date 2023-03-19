На контрольно-пропускном пункте Гуандун-Макао китайские таможенники после просмотра рентгеновского снимка электрического самоката обнаружили в передней части скрытые пакеты, содержащие множество твердотельных накопителей NVMe.
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Если говорить подробнее, то 3 марта в электросамокате Yadea KS при пересечении границы Гонконг-Чжухай-Макао было обнаружено 84 SSD-накопителя. Неназванный человек поместил большую упаковку твердотельных накопителей Kingston в углубление рулевой тяги. Таможенники хорошо осведомлены о методах, используемых контрабандистами, которые обычно прячут посылки в большой батарейный отсек.
Этот человек решил воспользоваться тонкой и прямоугольной конструкцией твердотельных накопителей NVMe, спрятав их в полости в передней части. Хотя идея была экстраординарной и, вероятно, принесла бы человеку большую прибыль, ее также было легко обнаружить с помощью рентгеновского снимка.
За последние несколько лет появились несколько историй о лицах, пытающихся контрабандой провезти через китайскую таможню сотни процессоров Intel. В некоторых случаях эти процессоры были обернуты вокруг тел самих злоумышленников, а стоимость контрабандных товаров превышала 120 тысяч долларов.
Очередная попытка показывает изобретательность контрабандистов, которые быстро приспособились к миниатюризации компонентов ПК. Власти пока не сообщили, какова стоимость контрабандного товара или какой штраф получит контрабандист.