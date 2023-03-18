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MaxSun представила очередную GeForce RTX 4070 Ti с уникальным дизайном
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 Китайская компания MaxSun за последние два дня привлекла к себе внимание профильных СМИ. Только вчера MaxSun представила видеокарты GeForce RTX 4080 и RTX 4070 Ti Mega Gamer с уникальной системой охлаждения с пятью вентиляторами. Теперь в сети раскрыта видеокарта RTX 4070 Ti iCraft с оригинальным оформлением кожуха системы охлаждения и задней панели с граффити. Интересно, что все выпущенные видеокарты компании серии RTX 40 относятся ко младшим моделям. Пока MaxSun не выпустила ни одной модели RTX 4090.

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 Что касается героя новости, то карта является копией iCraft OC «Aijia» Edition, пользовательской карты с белой раскраской, которая была доступна на рынке в течение последних 2 месяцев. Интересно, что вместо запуска новой черной или серой модели, MaxSun выбрал что-то необычное.

 Видеокарта имеет заводской разгон до 2640 МГц, что на 1,1% больше по сравнению с эталонными характеристиками NVIDIA. TDP карты был увеличен до 300 Вт (+15 Вт), а для охлаждения используется решение с тремя вентиляторами.

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 Модель MaxSun RTX 4070 Ti уже доступна для продажи по цене 6599 юаней (около 958 долларов), что на 100 юаней дешевле, чем белая модель. Следует отметить, что компания не продает графические карты на мировом рынке напрямую из-за региональных ограничений NVIDIA. Однако никто не мешает воспользоваться сторонними торговыми площадками.

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