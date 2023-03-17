В сети появились фотографии видеокарты серии Nvidia RTX 40 с пятью вентиляторами. До сих пор этот рекорд принадлежал графическим картам GALAX серии Serious Gaming с дополнительным вентилятором, прикрепляемым к задней панели, в результате чего общее количество вентиляторов увеличилось до четырех.
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Однако графическая карта MaxSun RTX 4070 Ti Mega Gamer выводит данный параметр на новый уровень благодаря наличию целых пяти предустановленных вентиляторов. Дополнительные вентиляторы расположены на верхней стороне видеокарты, где обычно находятся разъемы питания.
Китайская компания подтверждает, что первым графическим процессором Mega Gamer станет модель RTX 4070 Ti, и она также будет иметь заводской разгон. Однако подробности о частотах пока не сообщаются. Похоже, что серия Mega Gamer не относится к линейке iCraft, а представляет собой отдельную серию продуктов еще более высокого класса.
Влияют ли эти крошечные вентиляторы на температурные характеристики кары с TDP 285 Вт, сейчас трудно сказать, но такие новшества всегда приветствуются и в конечном итоге могут стать началом чего-то нового по крайней мере в дизайне. Вопрос также может возникнуть к шумовым показателям, так как маленькие вентиляторы, как правило, очень шумные.
Также стало известно, что компания готовит графическую карту RTX 4080 с аналогичной системой охлаждения, подтверждаемую официальными маркетинговыми материалами: