О 100% достоверности изображений сказать пока сложно, но надежда есть

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

На новых фотографиях показана небольшая настольная карта серии RTX 40, в которой явно используется тот же дизайн, что и во всех моделях Founders Edition, основанных на архитектуре Ada Lovelace. Это карта имеет гораздо меньший размер и будет занимать на материнской плате всего два слота PCIe.

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Карта четко обозначена как RTX 4060, но инсайдер говорит, что это может быть и старшая модель RTX 4060 Ti. Точная причина этого утверждения неизвестна, но можно предположить, что характеристики могли быть изменены, или обе карты тестировались внутри с одним и тем же кулером.

Напомню, что видеокарта RTX 4060 Ti предположительно оснащена графическим процессором AD106-350 с 4352 ядрами CUDA. Она должен иметь 8 ГБ памяти GDDR6 и узкую для своего класса 128-битную шину памяти. Кроме того, TDP этой модели будет снижен до 160 Вт по сравнению с 200 Вт у грядущей RTX 4070.

Что касается RTX 4060, то она будет использовать графический процессор начального уровня AD107-400 в полной конфигурации с 3072 ядрами CUDA. Никаких изменений в конфигурации памяти в сравнение с RTX 4060 Ti не ожидается, но TDP должен упасть до 115 Вт. Обе модели будут оснащены интерфейсом PCIe Gen4 x8.

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Настоящая ли это карта, пока сказать сложно, но маловероятно, что кто-то будет заморачиваться, чтобы сделать такой качественный муляж системы охлаждения и кожуха карты самостоятельно. Пока ничего не свидетельствует о том, что NVIDIA планирует выпустить какие-либо карты серии RTX 4070 или RTX 4060 в версии Founders Edition, но всё может легко измениться в любое время.