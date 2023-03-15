Время начала акции и её полные условия покане объявлены

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Redfall является предстоящей игрой от Arkane Studios, изданием которой занимается Bethesda. Это шутер от первого лица с открытым миром, в котором есть как одиночный, так и многопользовательский режимы. Геймеры могут объединиться для борьбы с вампирами на острове под названием Редфолл.

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Игровой комплект NVIDIA, о котором идет речь, будет включать специальную версию Redfall под названием «Bite Back Edition». Эта версия включает базовую игру с доступом к будущим «героям» и некоторым цифровым косметическим контентом. Состав комплекта перечислен ниже.

Базовая игра Redfall;

Redfall Hero Pass с двумя будущими героями;

Скин для многофункционального оружия «Лазерный луч»;

Насадка для тактического ножа;

Экипировка Девиндера "Северная экспедиция";

Экипировка Джейкоба "Глаза в темноте" ;

Военная одежда Лейлы;

Костюм инженера-добровольца Реми.

При покупке настольных графических процессоров GeForce RTX 40, а также мобильных моделей RTX 4090/4080 можно получить бесплатный игровой код. Однако нет упоминания о графических процессорах для ноутбуков RTX 4070/4060/4050. К сожалению, полные условия пока недоступны, но акция должна начаться совсем скоро. Только покупки, сделанные после начала акции, позволят иметь право на получение бесплатного игрового кода.

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Игра Redfall будет официально выходит 2 мая. Она будет поддерживать такие технологии NVIDIA, как DLSS 3 и Reflex.