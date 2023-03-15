Redfall является предстоящей игрой от Arkane Studios, изданием которой занимается Bethesda. Это шутер от первого лица с открытым миром, в котором есть как одиночный, так и многопользовательский режимы. Геймеры могут объединиться для борьбы с вампирами на острове под названием Редфолл.
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Игровой комплект NVIDIA, о котором идет речь, будет включать специальную версию Redfall под названием «Bite Back Edition». Эта версия включает базовую игру с доступом к будущим «героям» и некоторым цифровым косметическим контентом. Состав комплекта перечислен ниже.
Базовая игра Redfall;
Redfall Hero Pass с двумя будущими героями;
Скин для многофункционального оружия «Лазерный луч»;
Насадка для тактического ножа;
Экипировка Девиндера "Северная экспедиция";
Экипировка Джейкоба "Глаза в темноте" ;
Военная одежда Лейлы;
Костюм инженера-добровольца Реми.
При покупке настольных графических процессоров GeForce RTX 40, а также мобильных моделей RTX 4090/4080 можно получить бесплатный игровой код. Однако нет упоминания о графических процессорах для ноутбуков RTX 4070/4060/4050. К сожалению, полные условия пока недоступны, но акция должна начаться совсем скоро. Только покупки, сделанные после начала акции, позволят иметь право на получение бесплатного игрового кода.
Игра Redfall будет официально выходит 2 мая. Она будет поддерживать такие технологии NVIDIA, как DLSS 3 и Reflex.