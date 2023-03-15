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NVIDIA снизила цену GeForce RTX 4090 Founders Edition в Европе до 1819 евро
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 Портал Cowcotland сообщил о снижении цены на RTX 4090 Founders Edition на официальном сайте компании. Вместо 1859 евро, в которые ранее оценивалась эта карта в течение многих недель, модель получила новую стоимость в 1819 евро. Это совсем небольшое изменение, но все же оно свидетельствует о движении в правильном направлении.

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 Однако следует отметить, что это не первое снижение стоимости RTX 4090 Founders Edition, которая впервые была установлена для Европейского союза на уровне 1949 евро. Это означает, что мы уже сейчас ожидается снижение цены на 7% или 140 евро с момента запуска.

 Цены на настольные графические карты серии RTX 40 в Европе не сильно изменились с момента их запуска, но теперь все три модели можно найти по рекомендованной розничной цене. RTX 4080 Founders Edition теперь продается за 1399 евро, что означает скромную скидку в 5%, но, что более важно, кастомные карты RTX 4080 уже можно найти всего за 1229 евро, то есть на 16% дешевле, чем рекомендованная производителем розничная цена.

 Текущие цены на графические процессоры NVIDIA RTX 40 для настольных ПК:

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition: 1959 евро → 1819 евро (-7%);

NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition: 1469 евро → 1399 евро (-5%);

NVIDIA GeForce RTX 4080 Custom: 1469 евро → 1229 евро (-16%);

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NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Custom: 899 евро → 875 евро (-3%).

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