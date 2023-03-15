Всего представлено 10 процессоров с различными конфигурациями ядер от 16 до 96

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

AMD представила свои новейшие процессоры EPYC Embedded серии 9004 с микроархитектурой Zen 4 на выставке Embedded World 2023. Новые процессоры содержат до 96 ядер и предназначены для систем хранения данных, работы в сети, систем безопасности и промышленных приложений.

реклама

Линейка процессоров AMD EPYC Embedded серии 9004 состоит из десяти моделей, включая чипы с 16, 24, 32, 48, 64 и 96 ядрами Zen 4, работающими на максимальной частоте 3,7–4,15 ГГц и номинальной расчетной тепловой мощностью 200–360 Вт. Эти ЦП предназначены для приложений, которые работают в режиме 24/7, поэтому AMD использует для них лучшие кристаллы и тщательно тестирует их, чтобы обеспечить повышенную надежность.

Исторически сложилось так, что встроенные системы для хранения, периферийных и промышленных приложений не требовали процессоров, обеспечивающих исключительную производительность, сравнимую с производительностью серверных процессоров. Но современные рабочие нагрузки в сети, системы безопасности и системы хранения, особенно массивы на флэш-дисках, очень требовательны к производительности вычислений и возможностям ввода-вывода. Из-за возросшего спроса процессоры AMD EPYC Embedded серии 9004, скорее всего, станут довольно популярными среди производителей и пользователей встроенных систем.

В дополнение к производительности и функциям, поддерживаемым обычными процессорами AMD EPYC серии 9004, встроенные процессоры EPYC серии 9004 поддерживают модули NVDIMM, мостовое соединение (NTB) для обеспечения обмена данными между двумя резервными процессорами.

"Поддерживая надежность корпоративного уровня, процессоры AMD EPYC Embedded серии 9004 предназначены для тяжелых рабочих нагрузок, «всегда включенных» встраиваемых систем, требующих исключительной производительности вычислений и гибкости ввода-вывода в комплексе с оптимизированным энергопотреблением. С запуском процессоров EPYC Embedded серии 9004 мы привносим мощь вычислений на уровне центров обработки данных во встроенные сетевые приложения, системы безопасности, системы хранения данных и промышленные приложения", — сказал Раджниш Гаур, корпоративный вице-президент и генеральный менеджер Embedded Solutions Group, AMD.

Advantech и Siemens являются первыми заказчиками, которые будут использовать процессоры AMD EPYC Embedded серии 9004. Advantech предложит серверную плату ASMB-831 на базе AMD EPYC Embedded 9004 с шестью слотами DIMM DDR5 (до 384 ГБ памяти), а также пятью слотами PCIe 5.0 x16 и двумя слотами PCIe 5.0 x8. Эта материнская плата предназначена для различных приложений, таких как анализ изображений, промышленное машинное зрение, распознавание лиц и охранное наблюдение.

"Siemens выбрала устройства AMD EPYC Embedded серии 9004 для нашего нового высокопроизводительного сервера класса центра обработки данных, потому что процессоры надежно обеспечивают производительность и энергоэффективность, а также способны бесперебойно работать при экстремальных температурах, в условиях вибрации или электромагнитных помех. Благодаря лидерству AMD в области центров обработки данных мы смогли использовать ее исключительный опыт для наших продуктов промышленного уровня, где производительность и эффективность имеют первостепенное значение. Новые процессоры откроют новые возможности для промышленного рынка", — сказал Тибо де Асси, руководитель направления промышленных вычислений Siemens.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

AMD сообщила, что ее новые процессоры EPYC Embedded серии 9004 будут доступны в течение семи лет, поэтому клиенты смогут создавать системы на их основе еще долгие годы.