Инсайдер @OnLeaks на Smartprix получил CAD-чертежи смартфона Pixel 8 Pro от Google. Просочившиеся изображения показывают, что Pixel 8 Pro в целом сохранил дизайн Pixel 7 Pro, который также повторялся в Pixel 6 Pro. Но, возможно, Pixel 8 Pro будет больше отличаться от своего предшественника, чем Pixel 7 Pro от Pixel 6 Pro.
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Как видно на изображениях, Pixel 8 Pro по-прежнему имеет модуль камеры во всю ширину устройства. Однако Google немного изменила дизайн самого модуля в форме таблетки, в котором размещены три камеры. Кроме того, панель камер содержит светодиодную вспышку и загадочный пятый элемент. Потенциально это может быть сканер LiDAR, который улучшит симуляцию эффекта боке в портретном режиме.
Кроме того, Pixel 8 Pro имеет плоский дисплей, что сделает его первым флагманом Pixel большего размера со времен Pixel 4 XL. @OnLeaks добавляет, что Pixel 8 Pro имеет размеры 162,6 × 76,5 × 8,7 мм, а это на 0,3 мм короче своего предшественника, а также на 0,1 мм уже и на 0,2 мм тоньше. Хотя у устройства чуть более толстый подбородок, чем у Pixel 7 Pro, есть подозрение, что у него все еще будет 6,7-дюймовый дисплей. Другие подробности пока неизвестны, хотя есть вероятность, что Google продемонстрирует серию Pixel 8 во время основного доклада на мероприятии I/O 2023 в мае вместе с Pixel 7a и Pixel Fold.