AMD пока официально не анонсировала этот мобильный процессор с низким энергопотреблением, но не секрет, что такая модель планируется.
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Ryzen 5 7640U впервые появился в собственных маркетинговых материалах AMD еще до того, как была выпущена какая-либо модель на архитектуре Zen4.
Сегодня на сайте Geekbench была обнаружена новая утечка именно с этой моделью процессора. Он был протестирован на эталонной платформе AMD под названием «Mayan-PHX». Поскольку это не розничный продукт, можно предположить, что серия Ryzen 7040U просто еще не готова к запуску.
Спецификации, представленные в тесте, подтверждают, что Ryzen 5 7640U является 6-ядерным процессором с 12 потоками, базовой тактовой частотой 3,5 ГГц и возможностью повышения до 4,89 ГГц. Кроме того, этот мобильный APU будет оснащен встроенной графикой Radeon 760M.
Сравнение с моделью Ryzen 5 6600U «Rembrandt-U» последнего поколения с архитектурами Zen3/RDNA2 показывает, что новинка будет как минимум на 27% быстрее в одноядерном режиме и на 22% быстрее в многоядерном режиме.
AMD еще не раскрыла полные спецификации процессоров серии Ryzen 7040U, но можно ожидать еще как минимум одну модель с 8 ядрами. Стоит сказать, что данный процессор станет одним из самых интересных APU для портативных игровых консолей.