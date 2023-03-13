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Настольная видеокарта AMD Radeon RX 6300 продается менее чем за 60 долларов
Не анонсированная AMD Radeon RX 6300 начального уровня на архитектуре RDNA2 является крайне бюджетной моделью с 32-битной шиной памяти и рассчитывать на какое-либо применение в качестве игровой совершенно не приходится
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 Низкопрофильная карта Radeon RX 6300 с одним вентилятором представляет собой самый низкий уровень в семействе продуктов AMD.

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 Стоит сказать, что AMD не анонсировала выпуск карты Radeon RX 6300 для настольных ПК даже для OEM-производителей, что обычно имеет место с бюджетными картами начального уровня для настольных ПК. Тем не менее карта с таким названием была замечена на китайской платформе Goofish, которая известна в качестве популярного рынка подержанных устройств и источник многих инженерных образцов аппаратного обеспечения.

 Энтузиастам удалось обнаружить основные характеристики этой модели, хотя официальных спецификаций нет. Видеокарта не только имеет частоту графического процессора, как у модели для ноутбука RX 6300M, но и оснащена такими же характеристиками памяти, а именно буфером в 2 ГБ и 32-битной шиной. Интересно, что эта модель имеет более быструю память со скоростью 2000 МГц (16 Гбит/с) по сравнению с настольной RX 6400 (14 Гбит/с). Однако из-за очень ограниченной шины пропускная способность памяти составляет всего 64 ГБ/с.

 Единственная реальная разница между настольным и мобильным вариантом — это мощность графического процессора. Настольная RX 6300 имеет мощность 32 Вт, а мобильная версия графического процессора рассчитана максимум на 25 Вт. Настольная карта также оснащена парой разъемов DisplayPort.

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 Согласно появившейся информации, эта карта сейчас продается по цене 399 юаней, что меньше 60 долларов. Однако вряд ли это официальная цена для этой модели. Список на Goofish может быть просто примером того, что кто-то продает OEM-карту вне готовой системы.

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