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В продажу поступила первая материнская плата AMD AM5 по цене ниже 125 долларов
Производителем платы B650M-HDV/M.2 является компания ASRock
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 Как известно выход новой платформы AM5 от AMD вызвал много критики из-за высокой стоимости вхождения. В большой степени это было вызвано дорогими материнскими платами. Более дешевые материнские платы для ПК позволяют большему количеству людей позволить себе сборку собственных компьютеров или модернизацию существующих. Постепенно ситуация выправляется, поскольку AMD выпускает больше моделей процессоров Ryzen 7000, а память DDR5 достигла еще более низких ценовых категорий. Теперь очередь дошла до материнских плат.

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 ASRock собирается выпустить материнскую плату B650M-HDV/M.2, которая будет стоить менее 125 долларов. Это стартовая цена для серии AM5, объявленная самой компанией AMD. К сожалению, в течение многих месяцев эта цена была недоступна ни для одной платы AM5 на рынке.

 Согласно списку продуктов на Newegg, 10 марта станет доступна первая плата ASRock Micro-ATX с чипсетом B650. Первоначальная указанная цена составляла 139,99 долларов, но согласно списку продавцов она была снижена до 124,99 долларов. Эта модель основана на более дешевом чипсете B650 без поддержки интерфейса PCIe Gen5 для основного слота x16, однако поддержка скоростной шины PCIe Gen5 будет доступна для твердотельных накопителей M.2.

 Плата B650M-HDV/M.2 поддерживает два модуля памяти DDR5 со скоростью до 6400 МТ/с при разгоне. Есть два полноразмерных слота PCIe Gen4 x16 и один слот PCIe Gen4 x4. Эта платформа имеет 8+2+1 фазы VRM, чего достаточно для всех процессоров серии Ryzen 7000.

 Что более важно, так это то, что полная стоимость обновления на платформу AM5 теперь упала ниже 500 долларов, включая 6-ядерный Ryzen 7 7600, материнскую плату ASRock B650 и рекомендованную AMD память DDR5-6000:

ASRock B650M HDV/M.2: 124,99 долларов;

AMD Ryzen 5 7600: 229,99 долларов;

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