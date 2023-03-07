Intel уже раскрыла свои планы относительно будущих версий процессоров, вплоть до архитектуры Lunar Lake 15-го поколения, которая, как ожидается, появится в продаже в 2024 году. Скорее всего, есть четкие планы и после этого года, но официально эта информация еще не раскрыта. Теперь похоже, что один инженер Intel по графическим процессорам слил не только название архитектуры Core 16-го поколения, но и некоторые подробности об архитектуре iGPU, связанной с ней.
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Как заметил пользователь Twitter* harukaze5719, в профиле LinkedIn инженера Intel по графическим процессорам упоминается, что за графическими процессорами Arc третьего поколения под кодовым названием Celestial последуют процессоры Panther Lake, которые будут использовать графический процессор Xe3-LPG. Судя по всему, у Intel заканчиваются идеи с наименованиями, и они применяют некоторые старые варианты. Напомню, что мини-ПК NUC 11от Intel носили кодовое название Panther Canyon.
В прошлом месяце Intel сообщила, что будущие версии графических процессоров Xe уменьшат сегментацию и будут включать только iGPU LPG и dGPU HPG. Таким образом, Panther Lake будет иметь архитектуру Xe3-LPG, которая является уменьшенной версией Celestial Xe3-HPG. Кроме того, известно, что чипы Lunar Lake специально разработаны для ультратонких ноутбуков, поэтому Panther Lake может ориентироваться на сегмент настольных ПК.
Что касается периода выпуска, то Panther Lake может появиться в 2025 году. Поскольку графика Arc Celestial должна выйти в 2024 году, это предполагает выход Xe3-LPG через год после Xe3-HPG.
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