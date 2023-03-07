Текущий флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2 стал значительным улучшением по сравнению со своим предшественником как с точки зрения производительности, так и эффективности. Ожидается, что эта тенденция продолжится с будущим Snapdragon 8 Gen 3. Ходят слухи, что флагманский чип Qualcomm 2023 года будет включать основное ядро Cortex-X4, которое должно быть намного быстрее, чем Coretx-X3, установленное в Snapdragon 8 Gen 2.
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Считается, что Qualcomm работает над чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, и новая утечка раскрыла некоторые его ключевые характеристики. По словам инсайдера RGcloudS, Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь конфигурацию ядер 1+4+3, как и чип Snapdragon 8 Gen 2, что прямо противоречит более ранним слухам о конфигурации 1+5+2 для флагманского чипсета следующего поколения.
Инсайдер также заявил, что Snapdragon 8 Gen 3 будет оснащен основным ядром Cortex-X4 с тактовой частотой до 3,72 ГГц. Это примерно на 15% больше, чем частота 3,2 ГГц ядра Cortex-X3 в Snapdragon 8 Gen 2. Стоит отметить, что чип Snapdragon 8 Gen 2 также имеет специальную версию для смартфонов Samsung Galaxy S23 с более высокой тактовой частотой процессора до 3,36 ГГц и повышенной до 719 МГц частотой графического процессора.
Инсайдер также заявил, что Snapdragon 8 Gen 3 будет иметь более высокую тактовую частоту процессора, чем Apple A17 Bionic. Однако еще неизвестно, приведет ли это к более высокой производительности. Процессоры Apple обычно показывают гораздо более высокие результаты в синтетических тестах, чем чипы Snapdragon.
Например, в Geekbench A16 Bionic в iPhone 14 Pro набрал 1874 балла в одноядерном тесте и 5372 балла в многоядерном. Для сравнения, Snapdragon 8 Gen 2 набрал только 1483 балла в одноядерном и 4709 баллов в многоядерном режиме.
Но предыдущая утечка предполагала, что с чипом нового поколения Qualcomm ситуация может измениться. Ходили слухи, что инженерный образец Snapdragon 8 Gen 3 работает быстрее, чем A16 Bionic, поэтому есть надежда, что серийные экземпляры будущего флагмана Qualcomm могут, как минимум показывать равную Apple A17 производительность.