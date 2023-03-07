Но это не является пределом, и можно ожидать дальнейшего падения стоимости SSD

Глобальная нехватка чипов в сочетании с множеством других проблем привела к дефициту компонентов ПК в последние пару лет, что в некоторых случаях привело к астрономическому росту цен. Но теперь, в связи с замедлением продаж ПК, покупатели могут приобретать аппаратное обеспечение по доступным ценам. Это относится и к твердотельным накопителям, стоимость которых существенно упала, и ожидается, что в ближайшие месяцы они станут еще ниже.

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Цены на твердотельные накопители резко упали с января на фоне огромного избытка флэш-памяти NAND. Как сообщает Tom's Hardware, твердотельные накопители стали дешевле на 15-30% с начала 2023 года, и в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее сокращение. Производители флэш-памяти NAND с прошлого года сокращают объемы производства, чтобы остановить резкое падение цен, но ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация для клиентов станет еще лучше.

Как отмечается в отчете, большинство дисков емкостью 1 ТБ на рынке сейчас дешевле, чем в первую неделю января. Например, твердотельный накопитель WD Black SN770 NVMe, который теперь доступен всего за 60 долларов вместо 90 долларов два месяца назад. Диски SATA также дешевеют. Например, Samsung 870 Evo в настоящее время продается на Amazon по цене 65 долларов вместо 90 долларов в начале января.

Стоит отметить, что не все диски сейчас дешевле, чем пару месяцев назад. Цены на некоторые из твердотельных накопителей остались прежними, включая Samsung 990 Pro, Hynix Platinum P41 и WD Black SN850X. В настоящее время это одни из самых быстрых потребительских твердотельных накопителей.

Более низкие цены прогнозировались ещё в прошлом году, когда аналитики Trendforce предсказали, что избыток чипов памяти и твердотельных накопителей приведет к снижению цен в течение 2023 года. Причиной избыточных запасов является замедление спроса на ПК, что создает небаланс между спросом и предложением, что приводит к избытку 3D NAND, микросхем памяти и твердотельных накопителей.

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В отчете говорится, что на рынке все еще есть некоторые проблемы, и ожидается продолжение падения в ближайшие месяцы. Таким образом, люди, которые ещё немного повременят с покупкой SSD, могут получить более выгодные предложения в самом ближайшем будущем.