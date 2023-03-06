Данная функция работает на большинстве графических процессоров AMD и Nvidia

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Похоже, что метод улучшения изображения потокового видео на основе машинного обучения ИИ в веб-браузерах становится нормой. После заявлений от Nvidia и Intel компания Microsoft стала последним технологическим гигантом, присоединившимся к данному процессу.

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С сегодняшнего дня 50% пользователей Edge Canary Branch могут попробовать новую версию Microsoft Video Super Resolution. Это похоже на недавно представленные методы от Nvidia и Intel, но с немного другими системными требованиями и характеристиками.

Пользователи, участвующие в тестировании, увидят значок «HD» в адресной строке, по которому они могут щелкнуть, чтобы включить или отключить эту функцию. Активировать функцию можно вручную, введя «edge://flags/#edge-video-super-resolution» в адресную строку.

Microsoft Edge Video Super Resolution использует искусственный интеллект и машинное обучение для улучшения качества изображения в любом потоке в браузере Edge с разрешением ниже 720p. Nvidia и Intel в свою очередь могут масштабировать видео 1080p в Edge и Google Chrome.

Метод Microsoft поддерживает более широкий спектр оборудования. Nvidia Video Super Resolution, которую компания запустила в конце февраля, в настоящее время работает только с графическими процессорами GeForce RTX 30 и 40, хотя поддержка серии RTX 20 ожидается в ближайшем будущем.

Апскейлер Microsoft работает со всеми картами RTX и любым графическим процессором AMD, начиная с серий Radeon RX 5700 и RX 7800, а также на все карты серии RX 6000.

Тем, кто пробует Edge Video Super Resolution на ноутбуке со встроенным и дискретным графическим процессором, следует обязательно настроить Edge на автоматическое использование выделенной графики.

В зависимости от системы метод Intel может иметь самый широкий охват, поскольку он не требует выделенной графики. Он поддерживает встроенные графические чипы процессоров Intel последних нескольких лет. Компания официально не представила свою технологию апскейлинга, но пользователи уже могут протестировать ее в Chrome.

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Как и реализации Nvidia и Intel, Edge Video Super Resolution не может работать с контентом, защищенным DRM, при этом Microsoft делает упор на технологии PlayReady и Widevine. Она также использует ресурсы графического процессора, поэтому пользователям не следует пытаться играть или выполнять другие задачи с интенсивным использованием графического процессора во время масштабирования видео.