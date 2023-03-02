Как и большинство автопроизводителей по всему миру, итальянский автомобильный бренд Alfa Romeo, который сейчас принадлежит нидерландской группе Stellantis, усердно работает над своим электромобилем. Производитель планирует к 2027 году продавать исключительно автомобили с электрической тягой, поэтому компания частично обнародовала планы относительно электрического варианта модели Alfa Romeo Giulia и ее флагманской версией под названием «Quadrifoglio».
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По словам генерального директора Alfa Romeo Жана-Филиппа Импарато, грядущий электрический седан, версия которого с двигателем внутреннего сгорания мощностью 510 лошадиных сил в настоящее время стоит в Великобритании от 74999 фунтов стерлингов, будет оснащен электродвигателем мощностью до 1000 лошадиных сил. Запуск спортивного электромобиля запланирован на 2025 год, и, учитывая огромную мощность, ожидается, что Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio будет оснащена системой полного привода.
Более экономные покупатели также могут выбрать один из двух более доступных вариантов модели электрической Alfa Romeo Giulia. Ходят слухи, что базовая комплектация имеет мощность всего 345 лошадиных сил, в то время как средний вариант под названием Alfa Romeo Giulia Veloce может выдавать до 790 электрических лошадиных сил. Что касается запаса хода, то электрические седаны смогут проехать до 435 миль (около 700 км) на одной зарядке. Кроме того, ожидается, что электромобили будут основаны на новой 800-вольтовой платформе компании, а тип кузова может быть изменен на фастбэк или даже универсал.