Новинка будет доступна в Китае с завтрашнего дня по неизвестной пока цене

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Huawei представила новый смартфон в серии Nova, анонсировав Huawei Nova 10 Youth Edition в Китае как очередной смартфон среднего класса на платформе Qualcomm Snapdragon с поддержкой сетей 4G и быстрой зарядкой мощностью 66 Вт.

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Дизайн Huawei Nova 10 Youth Edition аналогичен другим моделям этой серии. Пользователь получает задний модуль камеры в форме таблетки и плоский дисплей с отверстием под фронтальную селфи-камеру разрешением 16 мегапикселей. Дисплей имеет размер 6,78 дюйма с разрешением 2388×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Толщина устройства составляет 7,94 мм, а весит новинка191 г.

За работу смартфона отвечает чипсет Qualcomm Snapdragon 680 4G, произведенный по 6-нм техпроцессу компании TSMC и оснащен интегрированным графическим процессором Adreno 610. В качестве задних камер используется основной датчик Samsung HM2 с разрешением 108 Мп, сверхширокоугольный датчик разрешением 8 Мп, макрообъектив на 2 Мп и датчик глубины разрешением 2 Мп.

Кроме того, Huawei Nova 10 Youth Edition оснащен встроенной батареей емкостью 4000 мАч, которая, как говорилось, поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт. Телефон оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев и 3,5 мм разъемом для наушников. В качестве программной платформы используется HarmonyOS 2.0.1 из коробки.

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Смартфон будет предлагаться в цветах Ice Crystal Blue и Magic Night Black. В настоящее время компания не раскрыла цены на новый телефон. Телефон будет доступен для покупки в Китае с 3 марта. О появлении Huawei Nova 10 Youth Edition на других рынках пока неизвестно.