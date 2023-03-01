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Xiaomi выпустила новый кондиционер Roufeng
Новинка предназначена для помещений площадью от 16 до 20 м2 и рекомендуется для семейного использования
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 Xiaomi выпустила свой новый кондиционер под названием Roufeng Air Conditioner. Рекомендованная розничная цена климатической установки составляет 2699 юаней. Устройство является высокоэффективным. Новинка использует инновационный воздушный канал собственной разработки, что делает его пригодным для помещений площадью от 16 до 20 квадратных метров.

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 Этот кондиционер имеет 14 лопастей и 602 круглых микроотверстия, что помогает смягчить воздушный поток и решить проблему обдува холодным воздухом людей, особенно маленьких детей и пожилых людей, которые могут быть более восприимчивы к простуде. Эта уникальная особенность делает его отличным вариантом для семейного применения.

 Кондиционер Roufeng также оснащен большим 106-мм вентилятором с поперечным потоком, который может достигать объема циркулирующего воздуха до 680 м3/ч. Он поддерживает продувку вверх, продувку вниз и циркуляцию воздуха. Устройство также имеет двойной контроль температуры и влажности, что делает ее идеальным для создания комфортной среды, адаптированной к конкретным потребностям. Кроме того кондиционер имеет функцию самоочистки как внутреннего, так и внешнего блоков, что упрощает техническое обслуживание.

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 Минималистичный дизайн кондиционера Roufeng соответствует дизайну других кондиционеров Xiaomi. Он оснащен светодиодным цифровым экраном со встроенным светочувствительным датчиком, который может автоматически регулировать яркость, чтобы сделать его более удобным для пользователей. Кроме того, этот кондиционер поддерживает подключение к умному дому Xiaomi, что позволяет пользователям удаленно включать и выключать его и даже использовать голосовое управление с помощью Xiao AI. Кондиционер поддерживает различные настройки сна, что позволяет пользователям создавать комфортную среду для сна в зависимости от их предпочтений. В целом, кондиционер Roufeng является отличным выбором для тех, кто ищет высококачественное и энергоэффективное решение для кондиционирования воздуха в квартире.

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