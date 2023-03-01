16-ядерный процессор на архитектуре Zen4 Raphael был протестирован командой портала Notebookcheck в составе нового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo. Обзор сосредоточен только на производительности процессора, а более подробная информация о производительности в играх появится позже.
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Согласно совокупным результатам, Ryzen 9 7945HX, являющийся флагманской моделью из серии Ryzen 7045, почти так же быстр, как флагманский процессор Intel Core i9-13980HX в одноядерном тесте и примерно соответствует ему в многоядерном тесте. Два процессора имеют в разных режимах отличие в производительности на уровне 5%.
Стоит отметить, что ноутбук ROG Zephyrus Duo имеет память DDR4-4800, а сравниваемый с ним MSI TITAN GT77 HX 13VI использует более быструю память стандарта DDR5-5600.
Процессор AMD имеет 16 ядер и 32 потока, и все они являются производительными ядрами, в отличие от гибридной архитектуры Intel Core/Atom. Это означает, что, несмотря на одинаковое количество потоков, более быстрый процессор AMD в многоядерном тесте никого не должен удивлять.
Важно отметить, что Ryzen 9 7945HX также потребляет меньше энергии, чем серия Intel Core-HX 13-го поколения. Максимальная мощность процессора составляет 120 Вт, в то время как процессоры Intel могут достигать 150 Вт. Тестирование обоих процессоров было также проведено с одинаковым ограничением мощности и показало, что архитектура Zen4 на 22% производительнее, если оба ЦП ограничены 120 Вт.
Новый процессор также значительно быстрее предшественника Ryzen 9 6900HX на архитектуре Zen3+, который был протестирован с тем же ноутбуком ASUS ROG Duo 2022 года модельного года (название на слайде ошибочно):
Сайт также предоставил очень краткую информацию об игровой производительности, а дополнительные тесты будут представлены позже. Более высокая мощность и тактовая частота процессоров Intel позволяют повысить производительность в играх до 7%. И системы MSI, и системы ASUS имеют графический процессор GeForce RTX 4090 с TGP до 175 Вт, но могут быть и другие факторы, которые будут описаны в дальнейшем.