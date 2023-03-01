Кроме того новинка от AMD имеет меньшее энергопотребление, а значит более длительный автономный период работы

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

16-ядерный процессор на архитектуре Zen4 Raphael был протестирован командой портала Notebookcheck в составе нового ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo. Обзор сосредоточен только на производительности процессора, а более подробная информация о производительности в играх появится позже.

реклама

Согласно совокупным результатам, Ryzen 9 7945HX, являющийся флагманской моделью из серии Ryzen 7045, почти так же быстр, как флагманский процессор Intel Core i9-13980HX в одноядерном тесте и примерно соответствует ему в многоядерном тесте. Два процессора имеют в разных режимах отличие в производительности на уровне 5%.

Стоит отметить, что ноутбук ROG Zephyrus Duo имеет память DDR4-4800, а сравниваемый с ним MSI TITAN GT77 HX 13VI использует более быструю память стандарта DDR5-5600.

Процессор AMD имеет 16 ядер и 32 потока, и все они являются производительными ядрами, в отличие от гибридной архитектуры Intel Core/Atom. Это означает, что, несмотря на одинаковое количество потоков, более быстрый процессор AMD в многоядерном тесте никого не должен удивлять.

Важно отметить, что Ryzen 9 7945HX также потребляет меньше энергии, чем серия Intel Core-HX 13-го поколения. Максимальная мощность процессора составляет 120 Вт, в то время как процессоры Intel могут достигать 150 Вт. Тестирование обоих процессоров было также проведено с одинаковым ограничением мощности и показало, что архитектура Zen4 на 22% производительнее, если оба ЦП ограничены 120 Вт.

Новый процессор также значительно быстрее предшественника Ryzen 9 6900HX на архитектуре Zen3+, который был протестирован с тем же ноутбуком ASUS ROG Duo 2022 года модельного года (название на слайде ошибочно):

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сайт также предоставил очень краткую информацию об игровой производительности, а дополнительные тесты будут представлены позже. Более высокая мощность и тактовая частота процессоров Intel позволяют повысить производительность в играх до 7%. И системы MSI, и системы ASUS имеют графический процессор GeForce RTX 4090 с TGP до 175 Вт, но могут быть и другие факторы, которые будут описаны в дальнейшем.