После нескольких недель утечек смартфоны Vivo V27 и V27 Pro официально поступили в продажу. Как и прошлогодние модели V25 и V25 Pro, новые модели обладают отличными возможностями фотосъемки и стильным дизайном задней панели, меняющей цвет.
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Vivo V27 Pro является не чем иным, как переименованным смартфоном Vivo S16 Pro, который был доступен исключительно в Китае с декабря 2022 года. В свою очередь V27 — это новый телефон с совершенно новой системой на чипе Dimensity 7200, технические характеристики которого пока неизвестны.
Vivo V27 Pro имеет размеры 164,1 х 74,8 х 7,4 мм и весит 182 грамма. Он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с изогнутыми краями и отверстием в центре под 50-мегапиксельную селфи-камеру с поддержкой автофокуса. Экран имеет разрешение FullHD+, частоту обновления 120 Гц, соотношение сторон 20:9, 10-битный цвет и датчик отпечатков пальцев под дисплеем.
На задней панели телефона находится блок задних камер, включающий основной 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766V с поддержкой OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 2-мегапиксельную макрокамера и вспышки в виде кольца с тремя светодиодами. Телефон работает на ОС Android 13 с собственной оболочкой FunTouch 13. В пару чипсету Dimensity 8200 предлагается 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, а внутренний накопитель UFS 3.1 имеет объем 128 ГБ или 256 ГБ. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Vivo V27 Pro предлагается в трех конфигурациях: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти за 37999 рупий (около 460 долларов), 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за 39999 рупий (около 484 долларов) и 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти за 42999 рупий (около 521 доллара). Предзаказ стартует сегодня, а продажи запланированы на 6 марта.
Vivo V27 имеет два варианта: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти за 32999 рупий (около 399 долларов) и 12 ГБ ОЗУ с 256 ГБ памяти за 36999 рупий (около 448 долларов). Оба смартфона представлены в двух цветах: Noble Black и Magic Blue.
Во время презентации серии Vivo V27 компания также продемонстрировала наушники Vivo TWS Air, доступные в двух цветах: Bubble White и Pebble Blue. Некоторые из его ключевых функций включают 14,2-мм аудиодрайверы, которые обещают отличные басы, 25 часов автономной работы, подключение по Bluetooth 5.2 и шумоподавление с двумя микрофонами.