Аккумулятор тестового смартфона емкостью 4100 мАч зарядился всего за 5 минут

В борьбе за самую высокую скорость зарядки компания Xiaomi всегда была одним из лидеров. Сейчас Xiaomi продолжает предлагать технологию HyperCharge мощностью 120 Вт в своих смартфонах, а недавно она продемонстрировала быструю зарядку мощностью 210 Вт в смартфоне Redmi Note 12 Pro Discovery Edition. Однако дочерняя компания BBK Group - Realme пошла еще дальше в смартфонах GT 3 и GT Neo5, реализовав в них быструю зарядку мощностью 240 Вт.

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Не желая отставать, Xiaomi представила более быстрое решение HyperCharge для зарядки в прототипе Redmi Note 12 Pro Plus. Как видно из изображения выше, Xiaomi рекламирует свою новую технологию зарядки, способную достигать мощности 300 Вт. Однако HyperCharge не достигает значения 300 Вт даже в собственных тестах, хотя и приближается к этой цифре. Как видно мощность несколько раз кратковременно достигает пика чуть более 290 Вт и поддерживает более 280 Вт, пока смартфон не достигнет примерно 64% заряда, после чего мощность быстро падает до 65 Вт при полной зарядке смартфона.

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Тем не менее стоит отметить, что аккумулятор емкостью 4100 мАч полностью заряжается за 5 минут, что на данный момент является новым рекордом. Xiaomi добавляет, что её блок питания мощностью 300 Вт такой же большой, как тот, который использовался в демонстрации HyperCharge мощностью 210 Вт, несмотря на увеличение мощности на 43%. К сожалению, пока неизвестно, когда Xiaomi предложит свое новое решение HyperCharge для серийных потребительских устройств. Если судить по Redmi Note 12 Pro Discovery Edition, HyperCharge поддержка зарядки мощностью 300 Вт сначала будет эксклюзивом для Китая.