Вскоре Xiaomi представит серию Redmi Note 12 в Европе и на других рынках, продолжив успешную линейку Redmi Note 11. Две недели назад инсайдер @_snoopytech_ раскрыл европейские цены на серию Redmi Note 12, за которыми теперь появились изображения смартфонов и техническое описание глобальных моделей.
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В серии Redmi Note 12 нет ничего необычного. Хотя существуют различия между китайской серией Redmi Note 12 и ее глобальными аналогами, модели, которые Xiaomi намеревается продавать в Европе, похоже, соответствуют уже доступным в Индии. Серия начинается с Redmi Note 12, телефона стоимостью 279 евро. Далее следует вариант с поддержкой 5G, который Xiaomi будет продавать за 299 евро с чипсетом Snapdragon 4 Gen 1, основной камерой на 48 МП, селфи-камерой на 13 МП, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти.
Кроме того, Xiaomi выпустит Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro Plus за 399 и 499 евро соответственно. Оба смартфона оснащены процессором MediaTek Dimensity 1080, большим AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Старшая модель получит быструю зарядку на 120 Вт, Redmi Note 12 Pro - быструю зарядку на 67 Вт. Также старшая модель будет иметь более продвинутую камеру разрешением 200 МП с OIS и больший объем оперативной и встроенной памяти.