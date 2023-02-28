Вчера AMD сняла запрет на обзоры своей серии процессоров Ryzen 9 7000X3D для настольных ПК. Единственная проблема заключается в том, что почти ни у кого не было доступа к 12-ядерной модели Ryzen 9 7900X3D, из-за чего многие фанаты задавались вопросом, стоит ли делать на него предзаказ.
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На самом деле, был только один обзор этого процессора от японского создателя контента Uncle FPS. Он подтверждает, что новый процессор быстрее оригинального Ryzen 9 7900X в играх и потребляет значительно меньше энергии.
Несмотря на то, что 12-ядерный процессор Ryzen 9 7900X3D практически не доступен обозревателям, позже AMD подтвердила, что он имеет 6 активных ядер в каждом чиплете. Это означает, что в линейке нет неравномерных конфигураций, таких как 8 ядер в чиплете 3D V-Cache и 4 ядра в обычном CCD.
Иллюстрацией того, как это работает, поделился Андреас Шиллинг, который также сделал макет 16-ядерной и будущей 8-ядерной модели. Ожидается, что последний, основанный исключительно на одной матрице с 3D V-Cache, станет лучшим игровым процессором Ryzen из всех трех моделей. Хотя тестов еще не было, во вчерашних обзорах было много симуляций такого процессора, основанных на идее, что один чиплет можно отключить.
Из-за того, что обозреватели почти не освещали Ryzen 9 7900X3D, а эмбарго на продажу было снято всего за пару часов, геймерам предстоит нелегкий выбор между Ryzen 9 7900X3D, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X или Ryzen 5 7600X.