Это подтвердила сама компания AMD

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Вчера AMD сняла запрет на обзоры своей серии процессоров Ryzen 9 7000X3D для настольных ПК. Единственная проблема заключается в том, что почти ни у кого не было доступа к 12-ядерной модели Ryzen 9 7900X3D, из-за чего многие фанаты задавались вопросом, стоит ли делать на него предзаказ.

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На самом деле, был только один обзор этого процессора от японского создателя контента Uncle FPS. Он подтверждает, что новый процессор быстрее оригинального Ryzen 9 7900X в играх и потребляет значительно меньше энергии.

Несмотря на то, что 12-ядерный процессор Ryzen 9 7900X3D практически не доступен обозревателям, позже AMD подтвердила, что он имеет 6 активных ядер в каждом чиплете. Это означает, что в линейке нет неравномерных конфигураций, таких как 8 ядер в чиплете 3D V-Cache и 4 ядра в обычном CCD.

Иллюстрацией того, как это работает, поделился Андреас Шиллинг, который также сделал макет 16-ядерной и будущей 8-ядерной модели. Ожидается, что последний, основанный исключительно на одной матрице с 3D V-Cache, станет лучшим игровым процессором Ryzen из всех трех моделей. Хотя тестов еще не было, во вчерашних обзорах было много симуляций такого процессора, основанных на идее, что один чиплет можно отключить.

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Из-за того, что обозреватели почти не освещали Ryzen 9 7900X3D, а эмбарго на продажу было снято всего за пару часов, геймерам предстоит нелегкий выбор между Ryzen 9 7900X3D, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X или Ryzen 5 7600X.