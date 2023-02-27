AGM Mobile, являющаяся производителем смартфонов с необычными и очень специфическими способностями, приехала на MWC 2023, чтобы представить свой новый смартфон G2 Guardian как самый высококлассный и «амбициозный» в своем роде. Это связано с его способностью обеспечивать работу тепловизора на расстоянии до 500 метров благодаря новой системе задней камеры.
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AGM Mobile утверждает, что даже профессиональные и требовательные пользователи могут с уверенностью брать новое мобильное устройство на охоту, изучение ландшафта или даже на спасательную миссию благодаря его инновационным новым характеристикам изображения.
AGM G2 Guardian является к тому же защищенным телефоном с 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass. Интересно, что производитель решил выбрать для своего смартфона необычный для данного типа устройств чипсет Qualcomm QCM6490.
Этот чипсет включает одно ядро Cortex-A78 на частоте 2.7 ГГц, три ядра Cortex-A78 на частоте 2.4 ГГц и 4 ядра Cortex-A55 на частоте 1.9 ГГц имеет сопроцессор Hexagon и встроенную поддержку 5G. AGM рекламирует его как платформу промышленного уровня, которая соответствует целевым приложениям ее новейших устройств. Кроме того смартфон будет иметь в базе 8 ГБ оперативной памяти, что очень неплохо для такого устройства.
Стоит отметить, что чипсет QCM6490 не используется в смартфонах, а обычно применяется в компонентах IoT высокого уровня. AGM Mobile еще не сообщила, сколько будет стоить G2 Guardian, и когда он появится в продаже.