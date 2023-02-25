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Intel подтверждает выход графических карт Battlemage следующего поколения
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 Выход Intel на рынок дискретной графики был омрачен как неудачным выбором времени запуска Arc Alchemist, так и различными проблемами с производительностью и стабильностью, с которыми столкнулись первые пользователи. Тем не менее Intel, похоже, готова к длительному и трудному процессу, необходимому для того, чтобы сделать свои продукты привлекательными для большего числа геймеров.

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 Том Петерсен, бывший работник Nvidia, ставший сотрудником Intel, подтвердил это во время недавнего подкаста с Гордоном Унгом и Брэдом Чакосом из PC World. Петерсен откровенно согласился с общественным мнением о том, что графические процессоры Arc первого поколения не совсем подходящий вариант для людей, собирающих новый ПК или желающих сделать апгрейд устаревшей видеокарты от Nvidia или AMD.

 Одной из основных причин этого является программный пакет Intel, который отстает от двух других компаний. Тем не менее Петерсен указал на большие успехи, достигнутые в отделе драйверов с момента запуска, и объяснил, что это только вопрос времени, когда Intel сможет выжать всю возможную производительность из чипов Arc, особенно в играх на API DirectX 9, DirectX 10 и DirectX 11.

 Конечно, большинство людей вполне могут отказаться от GPU Arc первого поколения. Петерсен не говорит, насколько хорошо видеокарты Arc Alchemist продаются, но он настаивает на том, что Intel сосредоточена на увеличении доли рынка за счет агрессивного ценообразования. Конечная цель состоит не в том, чтобы вернуть видеокарты стоимостью менее 200 долларов на рынок, а в том, чтобы предложить лучшую цену для большинства геймеров.

 Что касается грядущих графических процессоров Battlemage, то к сожалению Intel держит язык за зубами, не намекая на то, что разработка идет, как и ожидалось. Если верить утечкам, то мы должны увидеть первые продукты из этого семейства уже в следующем году.

 Петерсон сказал, что Intel многому научилась на своих архитектурных ошибках с Arc первого поколения, который лег в основу дизайна Battlemage. Это может означать, что Intel объединит большую часть своих ресурсов из реорганизованного графического подразделения, чтобы Battlemage не испытывала тех же проблем с запуском, что и Alchemist.

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 Одно можно сказать наверняка — усилия Intel в краткосрочной перспективе больше сосредоточены на сокращении доли рынка AMD и создании «новых открытых технологий», а не на том, чтобы бросить вызов Nvidia в сегменте high-end. Компания хочет улучшить масштабирование производительности в DirectX 11 и 12, а также трассировку лучей.

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