Пока это только слухи, но они не рождаются на пустом месте

Искусственный интеллект обещает стать отличным катализатором для многих компаний, в том числе для Nvidia. В течение 2022 года у неё были некоторые финансовые проблемы, но компания надеется изменить ситуацию, адаптировав больше своих аппаратных решений для повышения вычислительной мощности ИИ. Эта новая стратегия в первую очередь повлияет на центры обработки данных и облачные сервисы, но она также может распространиться и на потребительские продукты, такие как игровые графические процессоры. Пользователи ПК уже могут экспериментировать с возможностями ИИ, предлагаемыми тензорными ядрами, встроенными в графические процессоры GeForce RTX последних нескольких поколений. Но похоже, что пользователи смартфонов вскоре смогут извлечь выгоду из аналогичных технологий. Как предполагают отраслевые источники, близкие к DigiTimes, графические процессоры Nvidia AI могут быть интегрированы во флагманские мобильные чипсеты MediaTek 2024 года.

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Это была бы отличная возможность доказать, что устоявшиеся архитектуры графических процессоров для настольных ПК также могут быть адаптированы для смартфонов. AMD и Samsung попытались проделать аналогичный ход с Exynos 2200, который получил графический процессор RDNA 2, но производительность была не впечатляющей по сравнению с устройствами Qualcomm Snapdragon или Apple Bionic. Еще неизвестно, сможет ли Nvidia встроить такую сложную архитектуру, как Ada lovelace, и уменьшить ее, чтобы обеспечить какой-либо значительный прирост производительности по сравнению с конкурирующими решениями.

Помимо графического процессора, MediaTek также выиграет от повышения производительности искусственного интеллекта. Сейчас реализация искусственного интеллекта MediaTek во флагманском Dimensity 9200 отстает от того, что предлагает Qualcomm в Snapdragon 8 Gen 2. Если MediaTek удастся получить хоть малейшее преимущество в производительности по сравнению с флагманскими решениями Qualcomm, то многие производители смартфонов сочтут его более привлекательным для использования в своих устройствах премиального сектора.

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DigiTimes отмечает, что MediaTek опровергла подобные слухи, хотя они не кажутся такими диковинными, учитывая тот факт, что MediaTek уже объединила графические процессоры Nvidia с некоторыми чипами на базе архитектуры Arm, разработанными для Chromebook.