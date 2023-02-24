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AMD займет более 20% рынка серверных процессоров в 2023 году
Кроме того ожидается рост до 8% количества серверов с процессорами на архитектуре Arm
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 В последние несколько лет AMD и Arm догоняли Intel на рынке серверных процессоров, и доля, которую AMD завоевала, стала особенно велика в 2022 году. По словам Франка Кунга, аналитика DIGITIMES Research, специализирующегося в первую очередь на серверной отрасли, ожидается, что доля AMD превысит 20% в 2023 году, а Arm получит 8%.

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 Цены являются одним из трех основных факторов, которые привели к тому, что операторы центров обработки данных и компании, производящие серверы, перешли на оборудование AMD. Сравнивая серверные процессоры AMD и Intel с одинаковым количеством ядер, тактовой частотой и аппаратными характеристиками, ценники большинства продуктов первой как минимум на 30% меньше, чем у последнего.

 Такой разрыв имеет ключевое значение для серверных компаний, поскольку они обычно закупают свои процессоры в больших объемах, а выбор решений AMD значительно сократит их затраты. Поскольку процессоры Intel и AMD основаны на архитектуре x86, совместимость не является проблемой, о которой нужно беспокоиться компаниям, занимающимся серверами, отметил Кунг.

 Большое количество ядер процессоров AMD также делает их идеальными для серверной среды, поскольку чем больше ядер у процессора, тем больше возможностей он может предложить. 96-ядерный процессор AMD EPYC с архитектурой Genoa был выпущен в четвертом квартале 2022 года, а 128-ядерный процессор должен дебютировать в первой половине 2023 года, в то время как лучшее предложение Intel с точки зрения количества ядер по-прежнему остается на уровне 60 на данный момент.

 Поддержка от TSMC является вторым фактором. Все серверные процессоры AMD изготавливаются с использованием новейшего производственного процесса TSMC, что позволяет им обеспечивать первоклассную производительность, отметил Кунг, добавив, что благодаря передовым технологиям TSMC и высокой производительности у AMD не было проблем с нарушением графика выпуска продукта. Однако в случае с Intel это не так.

 Третьим фактором является тот факт, что Intel производит все свои высококлассные процессоры самостоятельно. Информация от основных поставщиков Intel показывает, что внутренние производственные технологии Intel были довольно нестабильными в течение последних нескольких лет, в то время как производители серверов и операторы центров обработки данных часто видели, как Intel откладывала массовое производство своей новой серверной платформы.

 Среди операторов центров обработки данных больше всего заинтересованы в приобретении серверов на базе решений AMD Microsoft и Google. В настоящее время более 30% заказов серверов, размещаемых двумя поставщиками облачных услуг, приходится на модели на базе процессоров AMD.

 По словам Кунга, проникновение процессоров на базе Arm на рынок серверов было немного медленнее по сравнению с процессорами на базе AMD в 2022 году с точки зрения увеличения доли рынка, а в 2023 году рост замедлится еще больше. Однако в долгосрочной перспективе процессоры на базе Arm по-прежнему будут иметь потенциал для значительного роста.

 Хотя процессоры на архитектуре Arm могут достигать вычислительной производительности наравне с процессорами x86 от AMD и Intel, потребляя при этом гораздо меньше энергии, совместимость в настоящее время является их самым большим минусом.

 Поскольку большинство серверных программ разработаны на основе архитектуры x86, проблема вряд ли будет решена до тех пор, пока не начнет появляться больше серверов на базе Arm, что привлечет больше разработчиков программного обеспечения для написания софта, переводящего код x86 для систем Arm.

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 Операторы центров обработки данных позитивно смотрят на развитие серверных процессоров Arm. Amazon и Alibaba уже начали работу над продуктами на базе Arm, Microsoft и Google также начали проекты с продуктами на базе Arm в 2022 году, а HPE расширяет внедрение таких систем. В настоящее время Nvidia продвигает свои графические процессоры для поддержки архитектуры Arm, а Ampere также разрабатывает чипы на базе Arm.

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