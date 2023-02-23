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goldas За пост начислено вознаграждение
В сети появились первые тесты процессоров Intel Xeon серии W-3400 Sapphire Rapids
В большинстве тестов лидирует топовый процессор в линейке AMD Threadripper Pro 5995 WX, всё может измениться после выхода серийных моделей и соответствующей оптимизации чипов Intel
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 Благодаря Puget Systems получившему предварительные версии новейших процессоров Intel Xeon W-3400 и Xeon W-2400 для рабочих станций на основе ядер Sapphire Rapids, сегодня появилась возможность узнать предварительные данные о производительности новых процессоров Intel. В максимальной комплектации пользователи получают 56 ядер и 112 потоков с поддержкой восьмиканальной памяти DDR5-4800 объемом до восьми терабайт. Они также предлагают до 112 линий PCIe 5.0 и TDP до 350 Вт. Кроме того некоторые модели будут иметь разблокированный множитель для самостоятельного разгона. Это интересное семейство HEDT для рабочих станций предлагаются по цене до 5889 долларов за топовую модель. Стоит сказать, что вся система обойдется в кругленькую сумму, так как цены на материнские платы будут также высоки. 

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 Однако все это не должно вызывать удивления, учитывая ожидаемую производительность, которую профессионалы ожидают от этих чипов. Puget Systems опубликовала результаты тестов, включающих приложения Photoshop, After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Unreal Engine, Cinebench R23.2, Blender и V-Ray. Ниже можно увидеть сравнение с конкурирующими HEDT процессорами AMD Threadripper Pro, а также энергопотребление с использованием различных профилей энергопотребления ОС Windows:

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 Puget Systems заявила:«Хотя этот пост был интересным предварительным просмотром новых процессоров Xeon, мы все еще хотим провести множество тестов. Оптимизация, над которой работает Intel, конечно, на высоте, но есть несколько других тем, очень нас интересующие». Таким образом в будущем процессоры могут показать значительно лучшие результаты.

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