Новинки будут иметь схожий дизайн не только между собой, но и с флагманской серией Galaxy S23

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Roland Quandt и WinFuture поделились официальными изображениями смартфонов Galaxy A34 и Galaxy A54, а также несколькими ключевыми характеристиками. Как показывают просочившиеся изображения, телефоны выглядят почти идентично и имеет общий дизайн с серией Galaxy S23. Тем не менее Galaxy A34 имеет каплевидный вырез под фронтальную камеру, а не отверстие, как у Galaxy A54 и серии Galaxy S23.

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Обе модели имеют плоские Super AMOLED дисплеи с разрешением 1080p и частотой 120 Гц. Galaxy A34 имеет 6,6-дюймовую панель, в то время как старшая модель получила экран на 6,4 дюйма. Кроме того, Samsung использует в новинках аккумуляторные батареи емкостью 5000 мАч. Как и положено, младший Galaxy A34 будет иметь камеры с менее привлекательными характеристиками, чем у Galaxy A54.

Galaxy А34:

48 МП основная;

8 МП сверхширокоугольный;

5 МП макро;

13 Мп фронтальная.

Galaxy А54:

50 МП основная;

12 Мп сверхширокоугольный;

5 МП макро;

32 МП фронтальная.

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Сообщается, что Galaxy A34 будет работать на процессор MediaTek Dimensity 900 в паре с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 128 ГБ или 256 ГБ. Galaxy A54 оснащен собственным процессором Samsung Exynos 1380, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. WinFuture ожидает, что Samsung официально анонсирует Galaxy A34 и Galaxy A54 в следующем месяце. Обе модели должны получить четыре обновления ОС Android и дополнительный год с исправлениями безопасности Android.