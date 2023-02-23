Кроме того новинка также будет иметь двойную селфи-камеру со вспышкой

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В сентябре прошлого года Xiaomi выпустила смартфон Xiaomi Civi 2. Как и оригинальные телефоны Civi и Civi 1S, новый на тот момент Civi 2 был ориентирован на женщин. Теперь новая утечка раскрыла ключевые характеристики следующей модели серии - Civi 3.

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По словам известного инсайдера Digital Chat Station, Xiaomi Civi 3 будет иметь дисплей разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. По всей вероятности, он может быть оснащен AMOLED-экраном с загнутыми краями и вырезом для двух фронтальных камер. В утечке говорится, что Civi 3 имеет две 32-мегапиксельные камеры на передней панели и двойную светодиодную вспышку для более ярких селфи в условиях низкой освещенности.

Задний блок камер устройства будет включать основной датчик Sony IMX800. Инсайдер также заявил, что улучшений вспомогательных камер не будет. Напомню, что Civi 2 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с датчиком Sony IMX766, 20-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельной макрокамерой.

Чипсет Snapdragon 7-й серии использовался во всех предыдущих моделях Civi. Однако похоже, что Xiaomi может использовать в новом Civi 3 чип от MediaTek. Еще в прошлом месяце Digital Chat Station заявил, что Civi 3 будет использовать Dimensity 8200. Теперь он еще раз подтвердил своё утверждение.

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Остальные характеристики Xiaomi Civi 3 пока не разглашаются. Цена Civi 2 на момент запуска составляла 2399 юаней (около 348 долларов). Вполне вероятно, что преемник получит аналогичную цену.