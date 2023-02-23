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Xiaomi представила RedmiBook Pro 15 в Китае в прошлом году в качестве бизнес-ноутбука премиум-класса с мощными процессорами Intel Alder Lake на борту. Теперь Xiaomi решила обновить ноутбук, использовав новый процессор, а также скорректировав цены.

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Как стало известно WhyLab, в RedmiBook Pro 15 2022 компания заменила оригинальный Intel Core i5-12450H на слегка модернизированный Core i5-12500H. Судя по имеющимся тестам, Core i5-12500H предлагает примерно 20-процентный прирост производительности по сравнению с Core i5-12450H.

По словам источника, остальные характеристики ноутбука остались прежними. Это означает наличие дисплея разрешением 3,2K с частотой 90 Гц, батарею 72 Втч, зарядку мощностью 100 Вт через Type-C, поддержку HDMI, разъем 3,5 мм, порт Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen1 Type-A и два порта USB 3.2 Gen1 Type-C.

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Что касается цены, то обновленный ноутбук стал стоить на 900 юаней дешевле, чем изначально. Модель начального уровня с процессором Core i5-12500H, встроенной графикой, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом 512 ГБ стоит теперь 4799 юаней (около 695 долларов).