Смартфон не стал чем-то новым, а лишь немного отличается от Redmi 12C, ребрендингом которого и является

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POCO выпустила свой новый смартфон начального уровня C55. Как и ожидалось, POCO C55 является ребрендингом Redmi 12C, который Xiaomi продает в Китае уже несколько месяцев.

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Основой POCO C55 является чипсет MediaTek Helio G85. Также смартфон имеет две конфигурации памяти: 4 ГБ ОЗУ и накопитель на 64 ГБ или 6 ГБ ОЗУ и накопитель объемом 128 ГБ. Кроме того память телефона можно расширить установкой карточек формата MicroSD емкостью до 1 ТБ. К сожалению, POCO C55 будет поставляться с MIUI 13 для POCO на базе Android 12, а не MIUI 14 или Android 13.

POCO C55 оснащается аккумуляторной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью всего 10 Вт. Смартфон получил 6,71-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720p с частотой обновления 60 Гц, коэффициентом контрастности 1500:1 и частотой дискретизации сенсора 120 Гц. Что касается камер, то POCO C55 оснащается основным датчиком разрешением 50 Мп и датчиком глубины. Фронтальная камера представлена 5-мегапиксельным датчиком в каплевидном вырезе дисплея.

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POCO C55 можно будет заказать с 28 февраля в цветовых решениях Cool Blue, Forest Green и Power Black. Первоначально смартфон будет эксклюзивным для Индии и Flipkart, где будет стоить 9499 индийских рупий (около 115 долларов) за версию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. Эта цена в конечном итоге вырастет до 11999 индийских рупий (около 145 долларов) после окончания периода предварительной продажи POCO. Так же версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища будет стоить 10999 индийских рупий (около 133 доллара) на старте продаж и затем возрастет до 13999 индийских рупий (около 169 долларов).