Похоже, что Xiaomi наконец-то представит свои планшеты следующего поколения серии Xiaomi Pad 6 в ближайшие месяцы. В последнее время об устройствах появилось множество утечек, и последняя из них дает представление о выборе чипсете и о том, когда планшеты появятся в продаже.
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Как сообщил известный инсайдер Digital Chat Station, крупнейшие китайские производители скоро выпустят новые флагманские планшеты. Это, конечно же, касается и Xiaomi, поскольку серия планшетов компании является самой известной. Предположительно, эти планшеты поступят в продажу в марте или апреле. Учитывая предыдущие сообщения, вполне вероятно, что серия Xiaomi Pad 6 будет запущена в апреле, наряду со смартфоном Xiaomi 13 Ultra и фитнес-браслетом Xiaomi Band 8.
Digital Chat Station также утверждает, что новые флагманские планшеты будут работать на базе процессоров MediaTek Dimensity 9000 и Snapdragon 8 Plus Gen 1. Однако, модель Xiaomi Pad 6 начального уровня будет оснащена чипсетом Snapdragon 870. Выпущен оригинальный Xiaomi Pad 5, например, получил Snapdragon 860. Кроме того серия Xiaomi Pad 6 может получить улучшенные дисплеи с разрешением до 2,8K или даже 3K.