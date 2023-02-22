Однако подробностей о других характеристиках и времени выхода смартфона пока нет

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Смартфон VivoX Fold первого поколения и его обновление в виде X Fold+ стали одними из самых успешных устройств подобного типа и стали первой попыткой Vivo создать такой смартфон на платформе Android. Тем не менее их будущий преемник может пойти еще дальше, в попытке победить конкурентов, таких как Samsung Galaxy Z Fold5 в 2023 году.

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По словам известного инсайдера Digital Chat Station, Vivo X Fold 2 может повысить производительность и мощность до уровня, недосягаемого даже для самых современных устройств с гибким дисплеем.

Предполагаемая батарея емкостью 4800 мАч может не иметь большого преимущества перед батареей X Fold +, однако она может заряжаться намного быстрее, по слухам, получив зарядное устройство мощностью 120 Вт — первое в своем классе, и будет соответствовать некоторым обычным смартфонам премиум-класса, таким как Xiaomi 13 Pro и iQOO 11.

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Предполагаемый смартфон может получить статус первого складного смартфона на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Однако, Digital Chat Station еще не сообщил дату выхода, цену и перспективу глобальной доступности второго поколения складного смартфона Vivo.