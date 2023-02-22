Финская компания Rovio Entertainment, стоящая за популярной франшизой мобильных игр Angry Birds, объявила о планах удалить оригинальную Angry Birds как из Google Play Store, так и из Apple App Store. Решение было принято в связи с приближением 12-летия игры и недавним поворотом Rovio в сторону других игр и сервисов.
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Несмотря на то, что первая игра Angry Birds была создана в 2009 году, она быстро стала культурным феноменом. Ее скачали более 4,5 миллиардов раз на всех платформах. Простой, но захватывающий геймплей, смешные персонажи и запоминающаяся тема сделали мобильную игру одной из самых популярных за всю историю.
Однако за прошедшие годы Rovio выпустила множество сиквелов и спин-оффов оригинальной игры, которые затмили оригинал с точки зрения популярности и прибыли. Компания также расширила свою деятельность, выйдя на новые рынки, такие как кино- и телепроизводство, товары и разработка мобильных игр.
Rovio Entertainment сообщила, что хотя игра будет удалена из магазина Google Play в четверг, она будет переименована в «Red’s First Flight» в магазине Apple App Store.
Rovio объяснила в своем заявлении, что решение было частью более масштабных усилий, направленных на то, чтобы сосредоточиться на новых играх и услугах, заявив: «Чтобы сохранить наше игровое портфолио свежим и актуальным, мы решили отозвать оригинальную игру Angry Birds из магазинов приложений. Это было невероятное приключение, и мы благодарны всем нашим фанатам за их поддержку на протяжении многих лет».
В целом, удаление оригинальной игры Angry Birds знаменует собой конец эпохи, но также служит напоминанием о долговременном влиянии игры на индустрию и ее последователей. Пока Rovio осваивает новые области, оригинальная игра Angry Birds будет занимать особое место в сердцах людей, которые играли в нее и наслаждались ею.