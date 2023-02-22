На выбор покупателям будут доступны два процессора и три видеокарты серии RTX 40

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Китайская компания Colorful Technology Company Limited, являющаяся производителем видеокарт, материнских плат, многофункциональных игровых и мультимедийных решений, а также высокопроизводительных накопителей, объявила о выпуске игрового ноутбука EVOL X16 PRO. Базовая модель COLORFUL EVOL X16 PRO оснащена процессором Intel Core i7-13700H 13-го поколения и дискретной графической картой для ноутбука NVIDIA GeForce RTX 4050. В зависимости от версии игровой ноутбук оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем разрешением QHD с частотой 240 Гц или разрешением FHD с частотой 165 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-SYNC для плавного игрового процесса и устранения задержек и разрывов в изображении.

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EVOL X16 PRO также комплектуется 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 МГц с возможностью расширения до 64 ГБ. В качестве системы хранения базовая модель поставляется с 512 ГБ накопителем NVMe SSD с дополнительным свободным слотом M.2 для расширения дискового пространства. Ноутбук также оснащен портом USB-C Thunderbolt 4 для высокоскоростной передачи данных и подключения нескольких устройств. Для работы в сети EVOL X16 PRO оснащен портом LAN 2,5 GbE для игроков, предпочитающих надежное и быстрое проводное соединение. В качестве беспроводных интерфейсов новинка оснащена чипом Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Ниже представлена таблица с более подробными характеристиками и вариантами конфигураций процессоров и видеокарт. Стоимость устройств пока неизвестна.

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