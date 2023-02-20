Выход китайского Realme GT 3 ожидается в конце 2023 года

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Как уже известно, Realme GT 3 будет представлен на мировом рынке 28 февраля. Согласно сообщениям, этой моделью станет обновленная версия Realme GT Neo 5 240W, которая дебютировала в Китае в начале этого месяца.

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Новая информация, которой поделился президент Realme China Сюй Ци на Weibo, сообщает, что Realme GT 3 также будет выпущен в Китае. Однако это будет совершенно другое устройство по сравнению с глобальной версией.

Как видно на скриншоте ниже, Сюй Ци сообщил, что компания работает над флагманским телефоном Realme GT 3 для китайского рынка. Он добавил, что устройство дебютирует к концу 2023 года. Однако он не раскрыл никакой информации о спецификациях устройства.

Поскольку запуск Realme GT 3 запланирован на конец этого года, он может быть оснащен совершенно новым к тому времени чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, дебют которого ожидается в четвертом квартале 2023 года. Ранее в этом месяце необъявленный чип был замечен на Geekbench 5 с одноядерной производительностью в 1930 баллов и многоядерной оценкой в 6236 баллов. В то время как Snapdragon 8 Gen 2 представляет собой 4-нм чип, грядущий Snapdragon 8 Gen 3 может быть построен TSMC с использованием 3-нм производственного процесса.

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В связанных новостях также сообщается, что Realme работает над упрощенной версией Realme GT Neo 5 для китайского рынка. Устройство, предварительно названное Realme GT Neo 5 SE, было замечено в тестах AnTuTu с результатом 1029731 балл. Согласно имеющейся информации, вариант SE оснащен грядущим чипсетом среднего уровня Snapdragon 7 Plus Gen 1, но его спецификации пока неизвестны.