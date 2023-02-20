Интересно, что смартфон показал меньшие результаты, чем китайская версия

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Серия Xiaomi 13 была представлена в Китае в ноябре прошлого года и уже довольно давно находится на прилавках магазинов. Теперь компания готова представить свою последнюю серию смартфонов, в которую входят Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro и Xiaomi 13 Lite, на мировой рынок. Пока это событие ожидается, топовая модель серии посетила Geekbench, раскрывая некоторые интересные детали процесса.

реклама

Xiaomi 13 Pro посетил сайт Geekbench под номером модели 2210132G. Телефон был указан в Geekbench с восьмиядерным процессором под кодовым названием «Kalama». Уже известно, что это новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Сайт показывает, что глобальная версия Xiaomi 13 Pro будет иметь 12 ГБ ОЗУ и работать под управлением Android 13 из коробки.

Телефон получил 1481 балл в одноядерном тесте и 4676 баллов в многоядерном тесте. Хотя эти оценки могут показаться отличными, китайский вариант устройства показал себя лучше. Xiaomi 13 Pro, выпущенный в Китае, смог набрать 1504 балла в одноядерных и 5342 балла в многоядерных тестах. Тем не менее это могут быть ранние тесты, и розничные устройства должны работать лучше.

Напомню, что телефон дебютировал в Китае с 6,73-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2K с частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1900 нит.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Для фотосъемки на задней панели телефона установлен тройной модуль камер от Leica. Основной датчик имеет разрешение 50 МП. Также смартфон получил сверхширокоугольный объектив на 50 МП и телеобъектив на 50 МП. На передней панели находится 32-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. За автономность смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4820 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.