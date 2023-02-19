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ASRock представила карту расширения Blazing Quad M.2 для четырех SSD
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 ASRock выпустила карту расширения(AIC), которая позволит использовать до четырех твердотельных накопителей на одной плате. Карта Blazing Quad M.2 оправдывает свое название и обеспечивает размещение четырех твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0.

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 ASRock уже довольно давно производит подобные AIC для твердотельных накопителей M.2. Ранее компания выпустила карту Ultra Quad M.2 для твердотельных накопителей PCIe 3.0 и карту Hyper Quad M.2 для твердотельных накопителей PCIe 4.0. Однако карта Blazing Quad M.2 использует интерфейс PCIe 5.0, и ASRock пришлось внести несколько обновлений в новый AIC.

 В результате карта Blazing Quad M.2 является самой большой картой AIC M.2, которую ASRock произвела до сих пор. Хотя она по-прежнему имеет дизайн с одним слотом, её ширина составляет 4,97 дюйма, что на 13% больше, чем у предыдущих AIC. Судя по всему, увеличенная площадь, позволила вместить более крупные вентиляторы охлаждения.

 Карта Blazing Quad M.2 вставляется в слот расширения PCIe 5.0 x16. Под крышкой можно найти четыре слота PCIe 5.0 x4 M.2 для твердотельных накопителей с максимальной длиной до 110 мм. ASRock установила слоты M.2 под углом 45 градусов, чтобы сократить сигнальные дорожки, повысить производительность и улучшить целостность сигнала.

 Кроме того, слоты M.2 оснащены термопрокладками для обеспечения пассивного охлаждения твердотельных накопителей. Напомню, что твердотельные накопители PCIe 5.0, как правило, сильно нагреваются. За активное охлаждение отвечают два вентилятора охлаждения с системой PWM, поэтому карта Blazing Quad M.2 оснащена четырехконтактным кабелем, который необходимо подключить к соответствующему разъему на материнской плате.

 Как и его предшественники, карта Blazing Quad M.2 требует внешнего питания, поскольку она не может получить всю необходимую мощность из слота расширения. В результате в AIC использует тот же 6-контактный разъем питания PCIe, что и в других AIC от ASRock. Также компания внедрила в AIC четыре индикатора состояния, чтобы пользователи могли отслеживать процесс чтения или записи каждого твердотельного накопителя.

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 Карта Blazing Quad M.2 поставляется в комплекте с новейшей материнской платой компании W790 WS для процессоров Intel Xeon W Sapphire Rapids. AIC доступен как отдельный аксессуар, но не на глобальном рынке. Цена и доступность карты Blazing Quad M.2 неизвестны.

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