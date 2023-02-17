Серия Xiaomi 13 дебютирует в конце месяца на мероприятии MWC 2023. Модели Xiaomi 13, и Xiaomi 13 Pro были запущены в Китае еще в декабре, поэтому информация о них уже известна. Это справедливо и для Xiaomi 13 Lite, так как данный аппарат является переименованным Xiaomi Civi 2. оставалась загадкой информация о ценах на все три телефона, но сегодня и эта тайна была раскрыта.
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Похоже, что серия Xiaomi 13 поступит в продажу по всему миру с внушительными ценниками. Оригинальный Xiaomi 13 в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем будет стоить в Европе колоссальные 999 евро. Интересно, что Galaxy S23 с аналогичным оснащением стоит 1009 евро. Xiaomi 13 Pro будет стоить еще дороже, поскольку, по слухам, модель с 12 ГБ ОЗУ и накопителем объемом 256 ГБ обойдется покупателям в 1299 евро. Сравнение с Samsung Galaxy S23+ будет не в пользу китайского смартфона, так как южнокорейский аппарат 256 ГБ стоит 1199 евро. Что касается Xiaomi 13 Lite, то этот телефон рекламируется по цене 499 евро за версию с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ, а увеличение памяти до 256 ГБ памяти добавит к стоимости ещё 50 евро.
Если судить по этим ценам, Xiaomi может выпустить Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro в Европе с ценами наравне с новейшими флагманами Apple и Samsung. Это слишком амбициозно для компании, особенно с учетом того, что близкий конкурент — OnePlus представил свой последний флагман OnePlus 11 в Европе по рекомендованной розничной цене 849 евро. Тем не менее появляющаяся информация о ценах на устройства Xiaomi, как правило, завышена, и, вероятно, Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro на самом деле получат более привлекательные ценники.